Экс-игрок Ворсклы Артем Челядин после подписания контракта с Колосом обратился к поклонникам команды из Полтавы.

Друзья, сегодня наступил момент, о котором всегда труднее всего писать… Я прощаюсь с командой, в которой дебютировал в Премьер-лиге и еврокубках.

Именно здесь я рос как футболист и как человек, именно здесь почувствовал настоящий дух игры и понял, что такое команда.

Хочу искренне поблагодарить клуб за доверие, тренеров - за науку и веру в меня, а партнёров по команде - за поддержку как на поле, так и вне его. Вы навсегда останетесь частью моей истории.

Особая благодарность нашим болельщикам. Вы были с нами в моменты триумфа и в самые сложные времена. Ваша энергия всегда давала сил и вдохновляла бороться до последней минуты.

Этот клуб навсегда останется в моем сердце. Настало время двигаться дальше, но где бы я ни был - частичка меня всегда будет здесь, - написал Челядин в Instagram.