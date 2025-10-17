Генеральный директор Оболони Александр Резниченко сообщил, что перед встречей клубов УПЛ по арбитражу представители Полесья и Кривбаса ездили в Германию перенимать опыт.

Этот вопрос поднимался в прошлом сезоне. Проходила встреча УАФ в присутствии Катерины Монзуль, генерального секретаря Игоря Грищенко. Поэтому этот вопрос обсуждался тогда и были проработаны моменты, чтобы поехать в одну из европейских стран и изучить, как там все происходит в этом вопросе».

Все 16 клубов УПЛ вчера присутствовали на этом собрании. Вёлся протокол, всё в соответствии с уставом, с соблюдением всех требований, чтобы не было никаких вопросов. По каждому пункту проекта было проведено соответствующее голосование и в конечном итоге всё это было принято в целом и за основу. Было принято решение направить его в УАФ для дальнейшей проработки и обсуждения.

Мы понимаем, что будет очень много вопросов, будет много работы, но в этом вопросе у нас в Украине нужно что-то менять, потому что у нас после каждого тура идут разговоры о тех или иных ошибках в судейском корпусе.

Выбрали Германию, поехали туда наши представители из «Полесья» и Кривого Рога. Приехали, доложили. Мы проработали такой проект, наше видение и утвердили его вчера на общем собрании. Все 16 клубов проголосовали за. Сейчас передадим в УАФ, чтобы они его проработали и после этого состоится снова рабочая встреча и будем видеть, какая позиция по этому вопросу относительно УАФ. Если у них есть желание что-то менять – будем в этом вопросе двигаться.

Создание органа, отвечающего за судейство? Конечно. Это должен быть отдельный независимый орган, в который должны входить представители УПЛ, ПФЛ и представители от УАФ. Орган, который будет руководить всеми этими процессами. Не должно быть такой закрытости, как сейчас у нас она есть в нашем Комитете арбитров. Они опираются на какую-то конвенцию, которую никто не видел, никто не слышал.

Наши представители, когда общались в Германии, говорили об этой конвенции, им отвечают: «Какая конвенция? Мы никогда не видели и не слышали. Мы открыты для всех клубов, мы отвечаем на все звонки, объясняем. Арбитры выходят, объясняют свои ошибки». Если арбитр, например, ошибся, он может выйти к клубам, выйти на пресс-конференцию, просмотрев этот матч и извинившись перед клубами за то, что он ошибся, – сообщил Ризниченко в интервью Tribuna.com.