Главный тренер лондонского Тоттенхэма Томас Франк прокомментировал предстоящий матч 11 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.

«Угрозы Удоджи? Это ужасная ситуация, но я не могу много говорить, так как это юридическое дело. Клуб делает все возможное, чтобы поддержать его.

Мы готовы сделать все возможное, чтобы выиграть матч. Мы точно знаем, чего ожидать от соперника. У них невероятно опасная тройка нападения, которая начинает набирать обороты, поэтому нам нужно будет их сдерживать. Мы также хотим прижать МЮ на их половине поля, чтобы они чаще отходили назад благодаря нашей активной атаке.

Поддержка болельщиков? Это было действительно потрясающе. Прекрасно видеть и чувствовать это. Необходимое сотрудничество между болельщиками и игроками. Чем больше мы сможем подталкивать друг друга к тому, чтобы вносить эту позитивную энергию, тем лучше.

Симонс? Каждому игроку нужна уверенность, даже лучшим в мире. Когда переходишь в новый клуб, не всегда легко сразу влиться в команду. Но чем больше уверенности, тем лучше играешь. Я все еще думаю, что от него можно ожидать большего, но я доволен его игрой против Копенгагена», — заявил Франк.