После убедительной победы в середине недели Тоттенхэм стремится укрепиться на своем поле в Премьер-лиге, принимая Манчестер Юнайтед – команду, которая в последний раз победила их в октябре 2022 года.

Новости матча и текущая форма

Наградой Тоттенхэму за победу над Юнайтед в финале Лиги Европы УЕФА в мае стала Лига чемпионов, и люди Томаса Франка использовали её, чтобы набрать необходимый импульс в середине недели, разгромив Копенгаген 4:0. Это был идеальный ответ на жалкую игру на прошлой неделе в домашнем поражении 1:0 от Челси, где они создали только 0.1 xG – самый низкий показатель среди всех команд дивизиона в одном матче этого сезона. Это способствует тому, что Тоттенхэм проиграл рекордные для лиги девять домашних матчей Премьер-лиги в 2025 году, тогда как лишь дважды ранее они достигали двузначного количества в этом плане за один календарный год в Премьер-лиге. Манчестер Юнайтед прибывает в столицу после ничьей 2:2 на выезде с Ноттингем Форест, где им понадобился поздний гол для спасения очка, но все могло быть иначе, ведь оба гола они пропустили за две минуты. Результат все же продлил их беспроигрышную серию до четырех матчей (3 победы, 1 ничья) – вместе лучшую в турнире под руководством Рубена Аморима. Теперь он нацелен на улучшение на выезде, так как Красные дьяволы выиграли лишь один из последних 11 выездных матчей в чемпионате (3 ничьи, 7 поражений), а в последних 25 выездных поединках Премьер-лиги в Лондоне добились лишь трех побед (6 ничьих, 16 поражений).

История очных встреч

Тоттенхэм выиграл все четыре очных поединка прошлого сезона, включая финал Лиги Европы. Это часть семиматчевой безвыигрышной серии Юнайтед в очных встречах (2 ничьи, 5 поражений), и они могут впервые за более чем 20 лет проиграть одному сопернику в пяти подряд матчах.

Горячая статистика и серии

Шесть из восьми голов, пропущенных Тоттенхэмом в лиге этого сезона, случились до перерыва. Шпоры сохранили четыре сухих счета в последних шести очных встречах. Юнайтед имеет рекордные для лиги 54 удара в цель этого сезона. Юнайтед выиграл лишь один из трех выездных лиговых матчей, где забил первым в этом сезоне (2 ничьи).

Ключевые игроки и отсутствующие

Защитник Тоттенхэма Мики ван де Вен забил впечатляющие шесть голов в этом сезоне – три из последних четырех головой. Капитан Юнайтед Бруну Фернандеш стремится отдать голевую передачу в третьем выездном матче подряд впервые с ноября 2020 года, но не участвовал в голах в последних шести очных встречах. Лукас Бергвалл, вероятно, пропустит игру за Тоттенхэм, но Мохаммед Кудус может сыграть после пропуска средне-недельной игры. У Юнайтед, кажется, нет новых проблем.

