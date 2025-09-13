Главный тренер Вереса Олег Шандрук подвел итоги матча 5-го тура УПЛ против Кудровки (2:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.

На самом деле я хочу поздравить команду и болельщиков, руководство клуба с важной победой. Если коротко, нам сегодня многое удавалось, и, наверное, все-таки мы заслуженно победили.

Возможно, вас ввела в заблуждение расстановка, которую дали трансляторы, но мы сегодня играли в 2 центральных. Структура у нас в атаке была 4-3-3, поэтому в обороне играли 4-4-2 – в принципе, наш классический вариант.

Сегодня точно 3 центральных защитника не было. Ситуативно - да, иногда наши 6-й и 8-й номера компенсировали между центральными защитниками, но это было ситуативно, - рассказал Шандрук.