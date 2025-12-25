Забарный получит мощного конкурента. ПСЖ хочет подписать Рюдигера
Французам нужен лидер в раздевалке
37 минут назад
Антонио Рюдигер/фото: Реал
Французский клуб Пари Сен-Жермен планирует подписать центрального защитника мадридского Реала Антонио Рюдигера, сообщает El Nacional.
По информации источника, руководство ПСЖ намерено предложить 32-летнему немцу выгодный контракт, чтобы он летом перешел во Францию на правах свободного агента.
Отмечается, что действующий победитель Лиги чемпионов видит в Рюдигере опытного лидера, который сможет поддержать молодую команду в раздевалке.
Текущий контракт игрока с мадридским клубом действует до 30 июня 2026 года. В сезоне 2025/26 Рюдигер провел за Реал семь матчей.
Ранее министр молодежи и спорта Украины сделал заявление относительно Забарного и Сафонова в ПСЖ.