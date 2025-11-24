Главный тренер Жироны Мичел Санчес прокомментировал игру своей команды в матче 13-го тура Ла Лиги против Бетиса, который завершился со счетом 1:1. Его слова приводит Marca.

«Мы заработали важное очко в матче против сильного соперника. В первом тайме мы играли прекрасно, а во втором соперник был агрессивнее нас. Мы должны осознать, что способны создавать моменты, играть между линиями и выходить из-под прессинга. Мне нравится чувство доминирования команды с мячом, и мы видели это лишь несколько раз в этом сезоне.

Мы работаем над ошибками, однако наши возможности в физическом плане ограничены. У нас есть свои сильные и слабые стороны, как и у любой другой команды. Бетис имел огромное преимущество в комбинационной игре, борьбе за мяч на втором этаже, а у нас, несмотря на хороший состав, есть определенные пробелы», — заявил Мичел.