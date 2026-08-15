Павел Василенко

Жирона накануне старта нового сезона в Сегунде оказалась в непростой кадровой ситуации. На пресс-конференции перед матчем с Леганесом главного тренера Кике Альвареса спросили о будущем украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Ваната и других футболистов, которые могут покинуть команду.

«Мне нужны игроки, которые хотят быть в Жироне. Могу сказать, что кто-то не хочет здесь играть, но это может измениться через несколько недель. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Надеюсь, в конечном итоге мы будем на одной волне. Выйдет ли завтра Цыганков? Я уже знаю, каким будет стартовый состав, но изменения возможны. Трансферный период – сложный момент и для тренеров, и для клубов», – отметил наставник.

В настоящее время в составе команды заявлены сразу четыре украинца: Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Александр Пищур.