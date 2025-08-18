Тренеру Ноттингем Форест наложили шесть швов после матча с Брентфордом
Руй Барбоза повредил голову во время празднования гола
32 минуты назад
Руй Барбоза/фото: Ноттингем Форест
Тренер вратарей Ноттингем Форест Руй Барбоза оказался в больнице после победы его команды над Брентфордом (3:1) в первом туре Английской Премьер-лиги.
Специалист настолько бурно отпраздновал гол на пятой минуте встречи, что случайно ударился головой о скамейку запасных.
Травма оказалась довольно серьезной, и медикам пришлось наложить шесть швов на его голову.
«Ему наложили шесть швов! Это было неприятно. Действительно плохо. Он почувствовал головокружение», – сказал тренер Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту для The Sun.
