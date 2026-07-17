Павел Василенко

Мадридский Атлетико продолжает удивлять уникальной статистикой на чемпионатах мира. Уже третий мундиаль подряд именно «матрасники» имеют больше всего представителей среди двух финалистов турнира.

В этом году в финале сыграют сразу девять футболистов клуба. В составе сборной Испании это Алекс Баэна, Маркос Льоренте, Марк Пубиль и новичок команды Алехандро Гримальдо. Аргентину представляют Тьяго Альмада, Науэль Молина, Хуан Муссо, Джулиано Симеоне и Хулиан Альварес.

Подобная картина наблюдалась и на двух предыдущих чемпионатах мира. В Катаре-2022 Атлетико также был наиболее представленным клубом в финале: Родриго Де Поль, Науэль Молина и Анхель Корреа стали чемпионами мира в составе Аргентины, а Антуан Гризманн завоевал серебро с Францией.

Аналогичная ситуация была и на ЧМ-2018 в России. Тогда Лукас Эрнандес, Тома Лемар и Антуан Гризманн выиграли титул с Францией, а хорват Шиме Врсалько стал серебряным призером. Таким образом, Атлетико уже третий чемпионат мира подряд подтверждает статус клуба, чьи игроки неизменно борются за самый престижный футбольный трофей.