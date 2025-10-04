Третья победа подряд. С каким счетом Интер обыграл Кремонезе
Команды забили пять мячей на двоих
24 минуты назад
Фото - ФК Интер
В матче шестого тура Серии А Интер на своем стадионе принимал Кремонезе. Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 4:1.
Героем встречи стал форвард Интера Анж-Йоан Бонни, который отметился голом и отдал три голевые передачи.
Миланская команда одержала третью победу подряд. На данный момент Интер занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков, Кремонезе идет восьмым с 9 баллами.
Серия А, 6-й тур
Интер – Кремонезе – 4:1
Голы: Мартинес, 6, Бонни, 38, Димарко, 55, Барелла, 57 – Бонаццоли, 87.
