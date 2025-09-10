Варди рассказал, почему выбрал итальянский Кремонезе для продолжения карьеры
38-летний форвард покинул АПЛ
около 1 часа назад
Новый нападающий итальянского Кремонезе Джейми Варди поделился деталями своего трансфера и объяснил, почему выбрал именно этот клуб.
Не буду называть клубы, предложения которых я отклонил. Я принял решение, обсудив всё с семьёй, и очень рад. Когда мы рассматривали этот вариант, я учёл множество факторов: прежде всего мнение семьи. К счастью, технологии помогли нам: около 45–60 минут я общался с тренером по видеосвязи, и он убедил меня.
Я работаю над тем, чтобы быть готовым, когда тренеру понадобится моя помощь. Когда я думаю об Италии и своем кумире, то вспоминаю Дель Пьеро. Я часто следил за его игрой в детстве, – приводит слова Варди Sky Sports.
Свой следующий матч Кремонезе сыграет 15 сентября против Вероны в 3-м туре Серии А.
Поделиться