Новый нападающий итальянского Кремонезе Джейми Варди поделился деталями своего трансфера и объяснил, почему выбрал именно этот клуб.

Не буду называть клубы, предложения которых я отклонил. Я принял решение, обсудив всё с семьёй, и очень рад. Когда мы рассматривали этот вариант, я учёл множество факторов: прежде всего мнение семьи. К счастью, технологии помогли нам: около 45–60 минут я общался с тренером по видеосвязи, и он убедил меня.

Я работаю над тем, чтобы быть готовым, когда тренеру понадобится моя помощь. Когда я думаю об Италии и своем кумире, то вспоминаю Дель Пьеро. Я часто следил за его игрой в детстве, – приводит слова Варди Sky Sports.