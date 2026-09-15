Павел Василенко

Форвард Болоньи и сборной Украины Артем Довбик продолжает заниматься по индивидуальной программе из-за травмы, полученной на прошлой неделе. Украинец пока не вернулся к полноценным тренировкам с командой.

29-летний нападающий не попал в заявку Болоньи на матч четвертого тура Серии А против Наполи. Команда Доменико Тедеско уступила сопернику со счетом 0:1.

По информации Tuttomercatoweb, Довбик тренируется отдельно. В среду, 16 сентября, форвард должен пройти медицинское обследование. Именно после него должны стать известны характер повреждения и ориентировочные сроки возвращения украинца на поле.

Ситуация с Довбиком также важна для сборной Украины. Нападающий является одним из главных кандидатов на вызов в национальную команду, которой предстоит провести четыре матча в Лиге наций. Соперниками сине-желтых будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.

В текущем сезоне Довбик успел провести за Болонью три матча и забить один гол. Украинец отличился в поединке против Сассуоло, который завершился результативной ничьей 2:2.

Форвард выступает за Болонью на правах аренды из Ромы.