Украинский тренер о Судакове: «Я не понял, в чем смысл»
Ранее лидер Шахтера официально покинул клуб
около 1 часа назад
Бывший тренер Колоса Александр Поздеев в эксклюзивном интервью XSPORT оценил трансфер полузащитника Георгия Судакова из Шахтера в Бенфику.
Судаков в позиции форварда с Серветтом? Честно говоря, я не понял, какой в этом был смысл. Жора сыграл на своем уровне, опускаясь ниже, понимая, что это был его последний матч за клуб.
Жоре, в Бенфике прежде всего, стоит быть готовым изменять настройки, тренироваться и играть на других скоростях. Для того чтобы играть между линиями, нужно качественно ориентироваться в этой позиции и понимать приоритеты, когда мяч до тебя доходит. Опускаясь ниже, ты избегаешь давления между линиями. Жора в Шахтере брал на себя роль оттянутого плеймейкера, но я не уверен, что в Бенфике все будет по-старому.
От него потребуют больше забивать, атаковать пространство за спинами, врываться в штрафную. Мое видение, что Судаков окажется в Бенфике в некомфортных для себя рамках. Ему придется перестраиваться.
Что касается того, что Судакову не будет комфортно против клубов средней руки, тогда почему Бенфика пошла на сделку с Шахтером, а не сделала ставку на мальчика из академии? В таких играх, где Бенфика будет тотально доминировать, это может делать ее воспитанник. От Судакова потребуют гораздо большего, когда за тебя отдают немалые деньги.
