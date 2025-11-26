Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков поделился впечатлениями после победы команды над Аяксом (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Эта победа стала для Бенфики первой в текущем сезоне Лиги чемпионов, после того как предыдущие четыре матча под руководством Жозе Моуринью команда проиграла.

«Наконец-то. Еще живы! Продолжаем», – написал Судаков.

В нынешнем сезоне Судаков принял участие в 15 матчах Бенфики, забив три гола и сделав две результативные передачи.