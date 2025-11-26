Судаков отреагировал на победу Бенфики в матче с Аяксом: «Еще живы»
Георгий опубликовал пост в Instagram
39 минут назад
Георгий Судаков/фото: Бенфика
Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков поделился впечатлениями после победы команды над Аяксом (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Эта победа стала для Бенфики первой в текущем сезоне Лиги чемпионов, после того как предыдущие четыре матча под руководством Жозе Моуринью команда проиграла.
«Наконец-то. Еще живы! Продолжаем», – написал Судаков.
В нынешнем сезоне Судаков принял участие в 15 матчах Бенфики, забив три гола и сделав две результативные передачи.
Поделиться