Трубін может перейти в итальянский гранд. Уже отправлен запрос на трансфер.
Украинец после провального старта сезона уйдет из команды?
около 4 часов назадПодписаться в
Туринский Ювентус сделал запрос по возможному трансферу голкипера Бенфики Анатолия Трубина и вратаря Пармы Джиона Судзуки. Об этом сообщил в соцсети X инсайдер Николо Скира.
В то же время приоритетной кандидатурой для итальянского клуба остается аргентинский голкипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес. Однако на данный момент Ювентус не достиг договоренности с бирмингемской командой относительно потенциального перехода футболиста.
Анатолий Трубин выступает за Бенфику с августа 2023 года. Португальский клуб приобрел украинского вратаря у донецкого Шахтера за 10 миллионов евро. Действующий контракт голкипера с лиссабонцами рассчитан до 30 июня 2028 года.
По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Трубина составляет 25 миллионов евро. Интерес Ювентуса может быть связан с поиском долгосрочной альтернативы на позицию вратаря, ведь туринский клуб рассматривает сразу несколько кандидатов.
В текущем сезоне украинец провел за Бенфику лишь один матч. Трубин вышел в стартовом составе команды в квалификационной встрече Лиги Европы против Санкт-Галлена и пропустил в этом поединке два мяча (1:2).
Кроме Трубина, Ювентус следит за 22-летним японским вратарем Пармы Джионом Судзуки. Окончательное решение по кандидатуре нового голкипера туринцы примут после того, как станет понятно, удастся ли договориться с Астон Виллой по трансферу Мартинеса.