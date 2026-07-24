Сергей Разумовский

Туринский Ювентус сделал запрос по возможному трансферу голкипера Бенфики Анатолия Трубина и вратаря Пармы Джиона Судзуки. Об этом сообщил в соцсети X инсайдер Николо Скира.

В то же время приоритетной кандидатурой для итальянского клуба остается аргентинский голкипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес. Однако на данный момент Ювентус не достиг договоренности с бирмингемской командой относительно потенциального перехода футболиста.

Анатолий Трубин выступает за Бенфику с августа 2023 года. Португальский клуб приобрел украинского вратаря у донецкого Шахтера за 10 миллионов евро. Действующий контракт голкипера с лиссабонцами рассчитан до 30 июня 2028 года.

По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Трубина составляет 25 миллионов евро. Интерес Ювентуса может быть связан с поиском долгосрочной альтернативы на позицию вратаря, ведь туринский клуб рассматривает сразу несколько кандидатов.

В текущем сезоне украинец провел за Бенфику лишь один матч. Трубин вышел в стартовом составе команды в квалификационной встрече Лиги Европы против Санкт-Галлена и пропустил в этом поединке два мяча (1:2).

Кроме Трубина, Ювентус следит за 22-летним японским вратарем Пармы Джионом Судзуки. Окончательное решение по кандидатуре нового голкипера туринцы примут после того, как станет понятно, удастся ли договориться с Астон Виллой по трансферу Мартинеса.