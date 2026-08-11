Павел Василенко

Украинский голкипер Анатолий Трубин не хочет продолжать играть в Бенфике и может быть отдан в аренду. Glorioso 1904 сообщает, что вратарь намерен покинуть лиссабонский клуб в это трансферное окно, но отсутствие предложений, которые бы соответствовали финансовым нуждам Бенфики, мешает его окончательному уходу.

Согласно информации источника, Бенфика установила цену за Трубина в размере 40 миллионов евро, но на этом этапе нет желающих платить такую сумму. Отсутствие достаточно привлекательного предложения заставляет руководство «орлов» рассматривать альтернативные варианты.

Бенфика также негативно относится к возможности оставить недовольного игрока на скамейке запасных на весь сезон. Именно в этом контексте возможность аренды с обязательным правом выкупа набирает силу. Такое решение позволило бы клубу способствовать уходу голкипера сборной Украины, избегая на данный момент необходимости значительно снижать желаемую цену за трансфер.