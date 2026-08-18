Павел Василенко

Голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин не станет игроком Ювентуса во время текущего трансферного окна. Итальянский клуб не смог договориться с португальцами об условиях перехода украинского вратаря.

По информации Calciomercato.it, Ювентус хотел взять Трубина в аренду с правом последующего выкупа. Бенфика, в свою очередь, настаивала только на полноценном трансфере за 35 миллионов евро. Из-за финансовых ограничений туринцы пока не готовы закрыть такую сделку.

Теперь главной целью Ювентуса стал голкипер Тоттенхэма Гульельмо Викарио. В то же время его кандидатура не слишком нравится главному тренеру туринцев Лучано Спаллетти.

Итальянская сторона не исключает, что зимой снова попытается вернуться к переговорам по Трубину, если украинец к тому времени останется в составе Бенфики. В то же время ситуация может измениться уже в ближайшее время, так как украинским вратарем также могут заинтересоваться другие гранды Серии А – Милан и Интер.

Трубин выступает за Бенфику с 2023 года, а его контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.