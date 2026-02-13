Моуринью назвал самого сложного соперника в своей карьере
Знаковый португальский специалист оценил опыт противостояния с талантливым форвардом
около 3 часов назад
Жозе Моуринью / фото - Getty
Звёздный португальский тренер Жозе Моуринью, ныне наставник Бенфики, поделился мыслями о противостоянии с аргентинским нападающим Лионелем Месси, который сейчас выступает за Интер Майами.
Противостояние с Лео позволило мне развиваться как тренеру. Каждый раз, когда моя команда играла с Барселоной, мне нужно было фокусироваться на Месси и думать, как действовать против него, — приводит слова Особенного Transfer News Live.
Ранее Моуринью работал в Реале Мадрид, Челси и других командах. Сейчас португалец возглавляет лиссабонскую Бенфику, в составе которой выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
