Португальская пресса: «Судаков казался оторванным от игры»
Украинец помог своей команде пройти дальше
около 2 часов назад
Украинский хавбек Георгий Судаков продолжает покорять Португалию. В матче 1/32 финала Кубка Португалии он помог Бенфике в поединке против Шавеша (2:0).
Украинский хавбек принял участие в двух голах лиссабонской команды, сделав два ассиста на Вангелиса Павлидиса.
Португальское издание Abola оценило действия Судакова в 6,0 баллов.
«Его замечали только тогда, когда мяч был у него в ногах. Когда же мяч был далеко, он казался оторванным от игры, не защищался (или защищался плохо) и не создавал никакого давления на игрока с мячом. Однако он был непосредственно причастен к обоим голам Бенфики, особенно ко второму, когда отдал пас на Павлидиса».
23-летний Судаков в этом сезоне провел за Бенфику восемь матчей: два гола, три передачи.
