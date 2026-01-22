В рамках седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов Бенфика потерпела выездное поражение от туринского Ювентуса со счетом 0:2.

После матча основной голкипер лиссабонцев и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал результат, отметив, что это лишь часть пути «орлов», и команда будет готовиться к следующим встречам.

«Это часть пути. Мы продолжаем работать и сосредотачиваемся на том, что будет дальше», - написал Трубин на своей странице в Instagram после поражения.

После очной встречи Ювентус набрал 12 очков, а Бенфика – 6, занимая в турнирной таблице Лиги чемпионов 15-е и 29-е места соответственно. В текущем сезоне Трубин провел за Бенфику 31 матч во всех турнирах, пропустив 24 мяча и оформив 16 сухих матчей.