Трубін начал с "Бенфикой" новый поход за чемпионством
Анатолий на старте сезона не пропускает
около 1 часа назад
Анатолий Трубин / Фото - Бенфика
Ештрела Амадора в 1 туре Примейра-лиги минимально уступила Бенфике. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Судьбу противостояния решил единственный гол Павлидиса с пенальти на 60-й минуте, которого хватило команде Бруну Лажа для первой победы в новом сезоне.
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин в первом матче чемпионата оставил свои ворота в неприкосновенности. Первый номер сборной Украины в первых трех поединках нового сезона держит ворота на замке.
Примейра-лига. 1 тур
Ештрела - Бенфика 0:1
Гол: Павлидис, 60 (с пенальти)
20 августа Бенфика сыграет следующий матч против Фенербахче в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.