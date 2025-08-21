Трубін помог Бенфике в меньшинстве не проиграть Фенербахче в Лиге чемпионов
Украинец провел на поле весь матч
около 2 часов назад
В среду, 20 августа, Бенфика украинского 24-летнего голкипера Анатолия Трубины на выезде сыграла вничью со счетом 0:0 против Фенербахче в первом матче раунда плей-офф отбора к Лиге чемпионов.
Украинский вратарь сыграл полный матч и совершил шесть сейвов, и по версии статистических порталов был признан лучшим в этой встрече среди обеих команд.
С 71-й минуты гости находились на поле в меньшинстве из-за удаления Флорентину за второе предупреждение.
Отметим, что второй поединок между Бенфикой и Фенербахче состоится 27 августа;
Трубин в нынешней кампании сыграл за лиссабонскую команду уже пять матчей и не пропустил ни одного мяча.
Лига чемпионов. Квалификация, раунд плей-офф
Первый матч
Фенербахче – Бенфика – 0:0