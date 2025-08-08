Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб уже этим летом, сообщает P4 Otopark. По данным источника, серьёзный интерес к игроку проявляет английский Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы готова предложить за переход вратаря 40–50 миллионов евро, при этом наставник «горожан» лично настаивает на его трансфере.

Однако в Бенфике не горят желанием отпускать Трубина в трансферное окно и готовят для него новое предложение по контракту.

Анатолий перешел в португальский клуб летом 2023 года из донецкого Шахтёра за 10 миллионов евро. Согласно условиям сделки, «горняки» получат 40% чистой прибыли от его последующей продажи. В прошлом сезоне украинец сыграл 51 матч во всех турнирах, пропустил 54 мяча и 21 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее Трубин прокомментировал победу Бенфики в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.