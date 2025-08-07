Трубін прокомментировал победу Бенфики над Ниццей: «Это только первый шаг»
Украинский вратарь помог Бенфике победить со счетом 2:0
29 минут назад
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин поделился своими впечатлениями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против французской Ниццы.
Португальский клуб уверенно начал двухматчевое противостояние, одержав выездную победу со счетом 2:0, обеспечив себе солидное преимущество перед ответным матчем.
«Это только первый шаг. Все эмоции направляю в дальнейшую работу. Фокус на цель», – заявил Анатолий.
Вторая встреча состоится 12 августа на домашнем стадионе Бенфики. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
Победитель этой пары получит путевку в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов, где сразится с победителем дуэли между Фенербахче и Фейеноордом. Напомним, в первом матче команда из Нидерландов одержала победу 2:1.
