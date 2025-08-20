Трубін сыграет с первых минут за Бенфику против Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов
Стартовый свисток прозвучит в 22:00
около 1 часа назад
Анатолий Трубин/фото: Бенфика
В среду, 20 августа, пройдет первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором сойдутся турецкий Фенербахче и португальская Бенфика.
Матч примет стамбульский стадион Шукру Сараджоглу, начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Оба наставника уже объявили стартовые составы. С первых минут в воротах Бенфики сыграет украинский голкипер Анатолий Трубин.
Матч-ответ состоится 27 августа. Победитель по сумме двух встреч получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравший продолжит сезон в основном раунде Лиги Европы.