Сергей Стаднюк

Игровой день среды, 20 августа, завершит программу первых матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Однако сначала украинский болельщик сможет посмотреть отечественные баталии. В рамках группы Б Второй лиги новичок профессионального футбола Пенуел примет Чайку в перенесенном матче первого тура. Команды являются откровенными аутсайдерами: если коллектив из Киевской области имеет в активе два очка, то криворожане очков еще не набирали. Однако за один матч могут опередить конкурента.

12:00 | Пенуел – Чайка. Прямая трансляция

Наиболее интересной среди противостояний Лиги чемпионов, безусловно, будет встреча между турецким Фенербахче и португальской Бенфикой. Украинскому голкиперу Анатолию Трубину выпал шанс расстроить болельщиков, которые три года назад пришли на матч против киевского Динамо с масками владимира путина.

В других поединках игрового дня Базель примет Копенгаген. Селтик стартует в этом розыгрыше еврокубков матчем с казахстанским Кайратом. А уже давно не сенсационный норвежский Буде-Глимт попытается преодолеть последний барьер в виде Штурма.

22:00 | Базель – Копенгаген. Прямая трансляция