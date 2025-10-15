Тухель отреагировал на разгромную победу Англии над Латвией
Тренер сборной Англии подвел итоги победного матча
около 2 часов назад
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился впечатлениями после уверенной победы над Латвией в отборочном матче ЧМ, который завершился со счетом 5:0. Наставник отметил высокую дисциплину и настрой команды, подчеркнув, что игроки с первых минут демонстрировали серьезный подход к встрече.
Тухель также прокомментировал выкрики фанатов, которые пытались задеть его из-за прежних высказываний о важности поддержки болельщиков. По его словам, подобные моменты не влияют на его работу, поскольку главное — это результат на поле.
«Мы доминируем в играх, мы голодны до побед. Мы активно действуем без мяча, много перехватываем его на половине соперника. Во время нашего последнего гола Гарри Кейн вернулся аж на свою половину после ошибки своего партнера по команде и помог создать момент для Эбса. Мы довольны, мы на правильном пути.
У нас ощущение настоящей команды, ведь мы играем очень агрессивно, с высоким прессингом. Это физически изнурительно, поэтому все должны принимать эту идею, иначе прессинг просто не будет работать. Это замечательная группа игроков, и мне огромное удовольствие их тренировать.
В первом тайме я немного получил на орехи – вполне заслуженно. Я воспринял это с юмором. У фанатов были причины после моих последних комментариев, и это справедливо. Это было довольно креативно, я даже улыбнулся. В этом и заключается британский юмор, и я его полностью принимаю. Без всяких обид».