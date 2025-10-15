Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился впечатлениями после уверенной победы над Латвией в отборочном матче ЧМ, который завершился со счетом 5:0. Наставник отметил высокую дисциплину и настрой команды, подчеркнув, что игроки с первых минут демонстрировали серьезный подход к встрече.

Тухель также прокомментировал выкрики фанатов, которые пытались задеть его из-за прежних высказываний о важности поддержки болельщиков. По его словам, подобные моменты не влияют на его работу, поскольку главное — это результат на поле.