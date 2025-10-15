Англия победила Латвию и стала первой европейской командой, которая вышла на чемпионат мира-2026.
Команда Тухеля стала недосягаемой для преследователей в группе К
8 минут назад
Сборная Англии стала первой европейской командой, которая официально обеспечила себе участие в чемпионате мира-2026. В матче восьмого тура группового этапа квалификации команда Гарета Саутгейта уверенно разгромила Латвию со счетом 5:0.
Чемпионат мира-2026. Отборочный турнир. Европа. Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 (по Киеву)
Латвия – Англия – 0:5 (Гордон 26, Кейн 44, 45+4, Тонишевс 58 авт, Эзе 86)
После шести проведенных матчей англичане уверенно возглавляют группу K, набрав 18 очков и одержав победы во всех поединках отбора. Ранее команда Саутгейта обыграла Албанию (2:0), Латвию (3:0, 5:0), Андорру (1:0, 2:0) и Сербию (5:0).
До завершения группового этапа Англия должна провести еще два матча — 13 ноября дома против Сербии и 16 ноября на выезде с Албанией.
