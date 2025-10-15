Тухель стал рекордсменом сборной Англии
Наставник имеет впечатляющую серию
около 2 часов назад
Во вторник, 14 октября, состоялся матч отборочного этапа ЧМ-2026 между сборными Латвии и Англии. Команда под руководством Томаса Тухеля одержала убедительную победу со счетом 5:0.
Благодаря этому результату Тухель записал на свой счет шесть побед в шести официальных играх во главе сборной Англии. Стоит подчеркнуть, что во всех этих встречах англичане сохраняли свои ворота в неприкосновенности.
Ранее ни одному тренеру национальной команды не удавалось достичь подобной серии.
Сейчас сборная Англии уверенно лидирует в группе K, имея максимум — 18 очков из 18. В ближайших турах команда встретится дома с Сербией, а затем отправится на выездной матч против Албании.
Томас Тухель во главе сборной Англии в официальных матчах:
- Латвия – Англия – 0:5
- Сербия – Англия – 0:5
- Англия – Андорра – 2:0
- Андорра – Англия – 0:1
- Англия – Латвия – 3:0
- Англия – Албания – 2:0