Во вторник, 14 октября, состоялся матч отборочного этапа ЧМ-2026 между сборными Латвии и Англии. Команда под руководством Томаса Тухеля одержала убедительную победу со счетом 5:0.

Благодаря этому результату Тухель записал на свой счет шесть побед в шести официальных играх во главе сборной Англии. Стоит подчеркнуть, что во всех этих встречах англичане сохраняли свои ворота в неприкосновенности.

Ранее ни одному тренеру национальной команды не удавалось достичь подобной серии.

Сейчас сборная Англии уверенно лидирует в группе K, имея максимум — 18 очков из 18. В ближайших турах команда встретится дома с Сербией, а затем отправится на выездной матч против Албании.

Томас Тухель во главе сборной Англии в официальных матчах: