Главный тренер донецкого Шахтёра Арда Туран накануне поединка Лиги конференций с польской Легией высказался о трудностях, которые испытывает команда из-за изнурительных переездов во время еврокубковых матчей.

«Мы никогда не прячемся за оправданиями, но играть в таких условиях тоже непросто. Это нужно принять. Мы с нашим штабом проводим все необходимые научные исследования по усталости, травмам и другим вопросам. Знаем, что происходит. Вчера у нас была короткая тренировка, у нас не было времени на тщательную тактическую работу.

После этого пообедали, а потом была поездка. Конечно, мы не знали, что она продлится так долго. Моя команда смогла прибыть в Краков лишь около 21–22 часов вчера. Играть в таких обстоятельствах трудно, но нам нужно идти дальше. Это необходимо, и нам нужен каждый», – цитирует Турана клубная пресс-служба.