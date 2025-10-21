ФК Шахтёр выступил с официальным заявлением по ситуации, связанной с украинским защитником Юхимом Коноплёй, который оказался в центре скандала из-за лайков в социальных сетях.

В клубе отметили, что провели внутреннее расследование инцидента, вызвавшего широкий общественный резонанс. Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на лайки игрока под материалами пророссийской направленности.

«Клуб провел внутреннее расследование и подробно рассмотрел все обстоятельства ситуации, связанной с активностью Юхима Конопли в социальных сетях. Игрок признал ошибочность своих действий, полностью осознал их недопустимость и искренне попросил прощения у болельщиков, команды и клуба. Юхим Конопля также присоединился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения Шахтера, которые сейчас защищают Украину на фронте. ФК Шахтер считает ситуацию решенной и продолжает сотрудничество с игроком в духе ответственности, уважения и поддержки украинских защитников», – говорится в сообщении.

Сам Юхим Конопля уже прокомментировал ситуацию, признав ошибку и подчеркнув, что полностью поддерживает Украину в противостоянии с агрессором.