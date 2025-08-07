Туран назвал стартовый состав Шахтера на первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы с Панатинаикосом
Поединок пройдет в Афинах
около 1 часа назад
Сегодня пройдет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором донецкий Шахтер на выезде сыграет с Панатинаикосом.
Главный тренер «горняков» Арда Туран назвал стартовый состав команды на этот поединок.
Шахтер: Ризник – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас – Марлон Гомес, Судаков, Очеретько, Невертон, Алисон – Элиас.
Запасные: Фесюн, Твардовский, Азаров, Грамм, Конопля, Фарина, Эгиналдо, Швед, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Педриньо.
Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.
Победитель этой пары встретится с турецким Самсунспором на этапе плей-офф отбора Лиги Европы.
Команда, проигравшая в паре Шахтер – Панатинаикос сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций с победителем пары Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды).