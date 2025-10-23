Главный тренер Шахтера Арда Туран озвучил свои ожидания от матча второго тура общего этапа Лиги конференций против Легии. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Нас ждет сложная игра, несмотря на то, что кажется, мы здесь принимаем соперника. Мы ехали сюда 10 часов. Это важный соперник, и я считаю, что их место в турнирной таблице не отражает реальности. Это не совсем показательно, ведь по многим статистическим показателям в лиге они среди лучших. У нас большое уважение к этому сопернику, у нас большое уважение к их футбольной культуре. Завтра будет действительно трудный матч, и я думаю, это замечательная возможность испытать наших молодых игроков и увидеть их настоящий уровень.

Что касается соперника, нас интересует только то, что он делает на поле. У них очень сильный главный тренер, которого мы очень уважаем, и он достиг больших успехов в своей карьере. У нас к ним большое уважение, поэтому сосредотачиваемся только на игре, как я уже сказал. Но, если завтра появятся какие-то новости, что-то новое, мы также будем готовы к этому на поле.

Ротация? Скажу честно, мы готовились к обоим сценариям. Не знаем, возможно, после поражения в чемпионате они попробуют отреагировать или же продолжат с той же философией, что и в первом матче. Независимо от этого, у Легии очень хороший состав, у них хорошие игроки. Не имеет значения, какие 11 футболистов выйдут завтра, мы готовы к обоим вариантам, но, откровенно говоря, я также ожидаю определенных изменений в составе завтра.