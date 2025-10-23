Туран не ожидает легкой игры против Легии
Тренер Шахтера поделился ожиданиями от матча Лиги конференций
18 минут назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран озвучил свои ожидания от матча второго тура общего этапа Лиги конференций против Легии. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Нас ждет сложная игра, несмотря на то, что кажется, мы здесь принимаем соперника. Мы ехали сюда 10 часов. Это важный соперник, и я считаю, что их место в турнирной таблице не отражает реальности. Это не совсем показательно, ведь по многим статистическим показателям в лиге они среди лучших. У нас большое уважение к этому сопернику, у нас большое уважение к их футбольной культуре. Завтра будет действительно трудный матч, и я думаю, это замечательная возможность испытать наших молодых игроков и увидеть их настоящий уровень.
Что касается соперника, нас интересует только то, что он делает на поле. У них очень сильный главный тренер, которого мы очень уважаем, и он достиг больших успехов в своей карьере. У нас к ним большое уважение, поэтому сосредотачиваемся только на игре, как я уже сказал. Но, если завтра появятся какие-то новости, что-то новое, мы также будем готовы к этому на поле.
Ротация? Скажу честно, мы готовились к обоим сценариям. Не знаем, возможно, после поражения в чемпионате они попробуют отреагировать или же продолжат с той же философией, что и в первом матче. Независимо от этого, у Легии очень хороший состав, у них хорошие игроки. Не имеет значения, какие 11 футболистов выйдут завтра, мы готовы к обоим вариантам, но, откровенно говоря, я также ожидаю определенных изменений в составе завтра.
