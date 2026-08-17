Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал победу в центральном матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Харькова (1:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Хотел бы начать с того, что действительно непросто играть в 3 часа дня под палящим солнцем на сложном выездном стадионе. Совсем другая история, когда вы играете в 9 вечера на большом стадионе, и я даже могу предположить, что это может рассматриваться как совершенно другой вид спорта. Поэтому хочу поздравить всех игроков, ведь сегодняшнее противостояние было действительно непростым. Мы знали, что Младен Бартулович действительно качественный специалист, который умеет хорошо организовывать свои команды, особенно это касается обороны. В подтверждение своих слов могу привести тот факт, что в предыдущем сезоне они были вторыми, после ЛНЗ, по количеству пропущенных мячей.

Поэтому после перерыва в этом матче нам было в определенные моменты непросто играть с мячом, так что могу лишь аплодировать своему визави и снова, пользуясь случаем, поздравить своих ребят с той работой, которую они выполнили. Несмотря на то, что иногда игра может идти не по вашему сценарию, не так, как вы хотите ее диктовать, главное – суметь ее перевернуть, иногда выстрадать и защитить. Поэтому, да, иногда в футболе мы можем играть с мячом, наслаждаться, иногда приходится обороняться. Как мне кажется, это также свидетельствует о определенной зрелости команды, если она может включить правильные настройки в нужное время.

Мы всегда хотим контролировать игру и как можно больше доминировать на протяжении противостояния, однако понимаем, что это не всегда возможно, особенно в матче с таким качественным соперником, как «Харьков». Действительно, сегодня было непросто. Прежде всего я доволен тем, как игроки продемонстрировали свой характер и желание бороться. Некоторые из наших новичков впервые в жизни пережили падение бомб ночью и спускались в бомбоубежище.

Конечно, ни в коем случае мы не используем это как оправдание. К сожалению, это реалии, с которыми украинцам приходится сталкиваться ежедневно. Действительно, для некоторых из них это новый опыт, который на 100 процентов изменил их жизнь на «до» и «после». Отвечая на ваш вопрос, я не доволен уровнем нашей игры сегодня, однако максимально доволен тем уровнем характера, который показали ребята.

Старт в ЛЧ? УПЛ не может сравниться с Лигой чемпионов, это совершенно разные турниры с совершенно разной атмосферой. Тем не менее, уверен, наши игроки к началу основного этапа Лиги чемпионов будут полностью готовы как физически, так и психологически. Важно понимать те обстоятельства, в которых мы находимся, а это война и постоянные переезды. Вместе с тем я полностью доволен трансферной политикой, которую проводил клуб в это летнее межсезонье. Могу пройтись по персоналиям.

Например, Караваев: уверен, что в нашем составе команды он будет выполнять очень важную опцию со временем, мы очень рассчитываем на его опыт и умение принимать решения, особенно в последней трети поля. Мендоса также уже успел себя хорошо зарекомендовать. Все новички очень хорошо понимают требования системы и пытаются в нее интегрироваться, делая это даже быстрее, чем мы ожидали. Райан Роберто, Бруниньо – уверен, их ждет блестящее будущее, ведь у них есть чрезвычайный атакующий потенциал и вместе с тем они стремятся учиться. Полностью доволен тем составом, который мне предложил клуб, и могу быть только счастливым работать с такими исполнителями.

Что касается места проведения матчей, у нас еще нет стопроцентной и подтвержденной информации. В любом случае, как только информация приобретет официальный статус, клуб немедленно выступит с заявлением.