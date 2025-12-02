Туран - о Кривбасе: «Должны похвалить их за игру»
Тренер Шахтёра был щедрым на похвалу оппонента
около 11 часов назад
Арда Туран / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался об игре Кривбаса после заключительного матча 14 тура УПЛ (2:2). Его слова приводит УПЛ Тб.
Наш противник сегодня действительно сыграл хорошо. Если они смогли обеспечить себе такой результат, то, думаю, они сделали достаточно для того, чтобы покидать поле с таким боевым заслуженным счетом. Мы должны похвалить их за хорошую организацию игры и за то, сколько они сумели создать нам сегодня трудностей», – сказал Туран.
Ранее главный тренер Кривбаса прокомментировал ничью с Шахтером.