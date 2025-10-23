Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался по поводу неудачного отрезка Легии перед матчем второго тура общего этапа Лиги конференций. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Что касается "Легии", я не могу делать таких комментариев. Это их собственное мнение, что они находятся в плохом положении. Что касается нас – мы смотрим только в будущее. И с этой перспективы я могу сказать лишь, что на данный момент мы находимся в отличной ситуации. Потому что мы прогрессируем и повышаем уровень игры. Наше внимание не на результате, хотя он нам и нужен.

Поэтому относительно нашей ситуации я не могу сказать «плохо», могу только сказать «отлично». Мы уже считаем Невертона, которому 20 лет, или Кауана Элиаса, которому 18, опытными игроками в этом составе. Если посмотреть на этот состав, возможно, я мог бы играть с ним в чемпионате до 20 лет. Так что мы учимся, но учимся жестко. Мы учимся в сложных матчах, однако знаем, что делаем. И мы на правильном пути, даже если иногда не получаем результата. Например, против «Полесья» мы сделали 720 передач и 17 ударов. Вот это та игра, которую мы хотим видеть, и я считаю, что сейчас мы играем правильно.