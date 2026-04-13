Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал ничейный результат в центральном матче 23-го тура УПЛ против ЛНЗ. Наставник отметил интенсивность игры и качественную работу соперника, а также объяснил изменение игрового рисунка после перерыва. Слова приводит пресс-служба горняков.

Хотел бы поздравить ЛНЗ с действительно замечательной работой, которую они выполнили. Это очень цепкая команда, которая создала много проблем. Мы проанализировали их стиль футбола, и игра проходила по двум сценариям. В первом тайме они сильно давили на наши ворота и качественно реализовали то огромное количество угловых, которое мы позволили им заработать. Мы сумели отличиться дважды благодаря забросам на Траоре, который удержал мяч, сыграв корпусом, и создал по сути две отличные возможности для своих партнеров по команде.

Во втором тайме сценарий событий разворачивался в нашу пользу – мы нанесли много ударов, которые, к сожалению, не смогли превратить в голы. Так что я, конечно, не очень рад тому факту, что мы потеряли два очка, однако бесконечно горжусь ребятами и тем объемом работы, который они выполнили.

Впереди нас ожидает очень сложное противостояние в Лиге конференций УЕФА с АЗ Алкмар, а после также очень важный матч с житомирским Полесьем, которое, по моему убеждению, является лучшей командой Украины с точки зрения того футбола, который они пытаются строить, и вообще тренерской работы. Поэтому нас, безусловно, ожидает еще одно чрезвычайно интересное, интенсивное и изнурительное противостояние.