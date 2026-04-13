World Aquatics разрешила россиянам и белорусам выступать с национальной символикой
Организация также восстановила членство федераций
около 2 часов назад
Международная федерация водных видов спорта World Aquatics допустила атлетов из России и Беларуси к соревнованиям с национальной символикой. Также восстановлены полные членские права обеих стран согласно конституции организации.
Для участия в турнирах спортсмены должны пройти проверку биографических данных подразделением AQIU и как минимум четыре антидопинговые проверки от агентства ITA.
На протяжении последних трех лет World Aquatics и AQIU успешно обеспечили, чтобы конфликты оставались за пределами мест проведения спортивных соревнований. Мы полны решимости обеспечить, чтобы бассейны и открытые водоемы оставались местами, где спортсмены из всех стран могут собираться вместе на мирные соревнования.
