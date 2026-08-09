Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал победу своей команды над Эпицентром (2:0) в матче второго тура украинской Премьер-лиги. Слова приводит пресс-служба горняков.

О игре и сложных условиях:

Сегодня о команде нечего и сказать — ребята были невероятными. Жаркая погода, сухое поле: после полива газон высыхал за пять минут, и мяч замедлялся. Несмотря на это, команда продемонстрировала отличный баланс в обороне и контролировала игру.

Я требовал от игроков максимума, хотя им непросто, ведь мы завершаем пятинедельный подготовительный период. К тому же было сложно одержать победу после длительного пути из Львова. Искренне поздравляю команду!