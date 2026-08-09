Туран — о победе над Эпицентром: «Парни были невероятными»
Тренер горняков подвел итоги победного матча
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал победу своей команды над Эпицентром (2:0) в матче второго тура украинской Премьер-лиги. Слова приводит пресс-служба горняков.
О игре и сложных условиях:
Сегодня о команде нечего и сказать — ребята были невероятными. Жаркая погода, сухое поле: после полива газон высыхал за пять минут, и мяч замедлялся. Несмотря на это, команда продемонстрировала отличный баланс в обороне и контролировала игру.
Я требовал от игроков максимума, хотя им непросто, ведь мы завершаем пятинедельный подготовительный период. К тому же было сложно одержать победу после длительного пути из Львова. Искренне поздравляю команду!
О ротации состава:
Мы не выпускаем футболистов просто так. Мне нужны все игроки, и каждый должен выкладываться на максимум. На прошлой неделе Кауан Элиас сделал хет-трик, но сегодня в старте вышел Траоре. В следующий раз там может сыграть Лука или снова Элиас.
Нам нужны 24 футболиста одного уровня — именно благодаря этому мы достигли успеха в прошлом сезоне. Главное — помнить, как мы побеждали, и оставаться семьей.
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