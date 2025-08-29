29 августа в 14:00 по киевскому времени в Монако состоится жеребьёвка основного раунда Лиги конференций сезона 2025/26. Мероприятие пройдет в формате одного шоу вместе с жеребьёвкой Лиги Европы.

Украину на этой стадии представляют два клуба – Динамо Киев и Шахтёр Донецк. Горняки попали в первую корзину, а Динамо – во вторую.

Это будет второй сезон подряд с новым форматом турнира. На групповом этапе будут соревноваться 36 команд, которые сыграют по одному матчу с представителями каждой корзины. Всего запланировано 6 туров.

8 лучших клубов напрямую выходят в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, будут бороться в стыковых матчах 1/16 финала за выход дальше.

Финал Лиги конференций 2025/26 состоится 27 мая 2026 года на стадионе Red Bull Arena в немецком Лейпциге.

Даты матчей

Тур 1: 2 октября 2025

Тур 2: 23 октября 2025

Тур 3: 6 ноября 2025

Тур 4: 27 ноября 2025

Тур 5: 11 декабря 2025

Тур 6: 18 декабря 2025

1/16 финала: 19 и 26 февраля 2026

1/8 финала: 12 и 19 марта 2026

Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026

Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026

Финал: 27 мая 2026, Лейпциг

Корзины для жеребьёвки

Корзина 1: Фиорентина (Италия), АЗ Алкмар (Нидерланды), Шахтёр Донецк (Украина), Слован Братислава (Словакия), Рапид Вена (Австрия), Легия Варшава (Польша)

Корзина 2: Спарта Прага (Чехия), Динамо Киев (Украина), Кристал Пэлас (Англия), Лех Познань (Польша), Райо Вальекано (Испания), Шемрок Роверс (Ирландия)

Корзина 3: Омония (Кипр), Майнц (Германия), Страсбур (Франция), Ягеллония (Польша), Целе (Словения), Риека (Хорватия)

Корзина 4: Зриньски (Босния и Герцеговина), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), КуПС (Финляндия), АЕК Афины (Греция), Абердин (Шотландия), Дрита (Косово)

Корзина 5: Брейдаблик (Исландия), Сигма Оломоуц (Чехия), Самсунспор (Турция), Ракув (Польша), АЕК Ларнака (Кипр), Шкендия (Северная Македония)

Корзина 6: Хеккен (Швеция), Лозанна (Швейцария), Университатя Крайова (Румыния), Хамрун Спартанс (Мальта), Ноа (Армения), Шелбурн (Ирландия)

Трансляцию жеребьёвки проведет официальный сайт УЕФА. Начало в 14:00 по киевскому времени. Смотреть вживую.