Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал поражение от Кристал Пэлас (1:3) в первом матче полуфинала Лиги конференций сезона-2025/26.

Цитирует Турана пресс-служба UEFA.

«Результат разочаровывает, но в матче были моменты, когда я был доволен своими игроками. У нас были моменты, и не забываем, что мы играли против большой команды с сильными атакующими игроками и замечательным тренером.

В моем словаре нет слова "сдаваться" – мы сделаем все возможное в матче-ответе, а там увидим, что будет».