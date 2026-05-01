Туран – про поразку від Крістал Пелас в ЛК: «У моем словаре нет слова «сдаваться»»
Тренер Шахтера поддержал своих подопечных после неудачи в первом матче
около 3 часов назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал поражение от Кристал Пэлас (1:3) в первом матче полуфинала Лиги конференций сезона-2025/26.
Цитирует Турана пресс-служба UEFA.
«Результат разочаровывает, но в матче были моменты, когда я был доволен своими игроками. У нас были моменты, и не забываем, что мы играли против большой команды с сильными атакующими игроками и замечательным тренером.
В моем словаре нет слова "сдаваться" – мы сделаем все возможное в матче-ответе, а там увидим, что будет».
Ответный матч полуфинала ЛК между Шахтером и Кристал Пэлас состоится 7 мая в Лондоне.
