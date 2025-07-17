Турецкий тренер донецкого Шахтера Арда Туран в интервью tribuna.com ответил на вопрос о воспоминаниях, которые связывают его с украинским футболом во время игровой карьеры.

– В 2009 году вы играли в Киеве против сборной Украины. Какие у вас воспоминания о встречах с украинским футболом?

– На самом деле мои худшие воспоминания об украинском футболе, когда Карпаты Львов выбили Галатасарай из квалификации Лиги Европы на последних минутах.

На самом деле, когда Карпаты выбили нас из Лиги Европы, Галатасарай был не на том уровне, на котором мы бы хотели быть. А что касается украинских команд, то всегда помню их дисциплину и хорошую физическую подготовку. У меня были хорошие матчи с ними.

В командах были талантливые и квалифицированные игроки. Сейчас сразу вспоминаю Коноплянку, а также Ярмоленко. Хотя как-то он жестко ответил мне. Но помню, как хорошо он играл за дортмундскую Боруссию.

И, конечно, невозможно не вспомнить Андрея Шевченко. Он был одним из наших героев в детстве.