В воскресенье, 9 ноября, донецкий Шахтёр победил СК Полтаву со счётом 7:1 в 12-м туре УПЛ. После матча главный тренер донетчан ответил на вопросы журналистов. Слова тренера передаёт пресс-служба Шахтёра.

– Хочу поздравить свою команду с этой действительно заслуженной победой и обнять всех игроков. Это был сложный период: за 23 дня 7 противостояний в разных турнирах. Вместе с этим продолжительные путешествия, иногда случались эпизоды с травмами, так что этот период действительно был насыщенным. И я чрезвычайно доволен тем, какую команду показала реакцию на неудачные предыдущие результаты. Я радуюсь сегодня и думаю, что сейчас мы имеем право искать положительную сторону всех этих событий.

Что касается непосредственно матча, то я полностью доволен тем уровнем игры, который мы продемонстрировали. Единственное, считаю, мы могли быть немного внимательнее в некоторых отдельных моментах. В начале второго тайма мы получили возможность вернуться в реальность после пропущенного мяча. И это уже второй раз в последнее время случается эпизод, когда мы проигрываем борьбу на втором этаже и, как следствие, пропускаем гол в свои ворота. Так что это был своего рода размах, что позволил нам вернуться в игру сильнее, а также напомнил о таком очень важном аспекте, как внимание к футболу. Этот эпизод мы с командой детально проанализируем. Но самое важное, что мы продолжаем побеждать, и для нас важно сохранить этот ритм, продолжать относиться к футболу и в целом к нашему процессу с тем же уважением, которое мы проявляли ранее. Я всегда подчеркиваю: когда мы одерживаем победы, то должны пропагандировать правильные вещи и доминировать в своем стиле. Поэтому сегодня я могу только поздравить игроков, и мы продолжаем двигаться дальше.

– После сегодняшней уверенной победы Шахтёр создал запас в турнирной таблице: 7 очков отрыва от Динамо, 4 – от ЛНЗ. Как это влияет на психологию команды? Добавляет уверенности или, наоборот, заставляет быть ещё осторожнее?

– Да, безусловно, это приятный факт и, конечно, пока играет на нашу пользу, но мы не находимся в состоянии эйфории. Как я подчеркнул, в своём видении футбола нам всегда важно делать правильные вещи на поле, поэтому значительно важнее те детали игры, которые, собственно, сформировали её и итоговый результат.

Нас ожидает ещё долгий путь в этом сезоне, даже в этом году. Будет много путешествий, и вполне возможен какой-то спад со стороны физического состояния, так что, уверен, ничего ещё не закончилось, борьба продолжается. Это действительно нелёгкий путь, который приходится каждый раз преодолевать моим игрокам, и я действительно доволен тем, на какой позиции мы находимся сейчас, но, как я подчеркнул, ещё ничего не решено.

– Мистер, впереди перерыв на матчи сборных. Как вы планируете заполнять эту паузу? Сколько дней будет на отдых и планируете ли какие-то спарринги?

– В ближайшее время нас ожидают ещё четыре рабочих дня: одна тренировка будет восстановительной и три занятия преимущественно именно физического направления. После этого команда получит четыре выходных, а потом мы все соберёмся снова на тренировку в Киеве.

В общем, этот адаптационный период я имел возможность наблюдать в Барселоне, поскольку после нескольких выходных в контексте непростого сезона бывает также трудно вернуться в правильный и нужный ритм тренировок, поэтому мы будем стараться постепенно к следующей игре привести наших футболистов в правильный тонус, и нас в основном ожидают тренировки повторяющегося типа.

– Какие слабые стороны СК Полтава вы заметили во время игры, что они пропустили столько голов?

– В целом можно отметить, что игра проходила под знаком противостояний один на один, мы старались прессинговать в подобной манере на любой части поля. Также мы анализировали, что в матче с Полесьем они пытались выходить от ворот за счет паса, но потом вернулись к начальным настройкам, когда выходили за счет лонгбола.

Мы понимали также, что это команда, которая очень хорошо умеет играть на стандартах, поэтому старались минимизировать количество тех стандартных положений, которые мы им подарили. В нашем видении игры на этот матч наша шестерка должна была хорошо сыграть в дуэлях за второй мяч, и, безусловно, сегодняшняя игра прошла под эгидой доминирования ситуаций один на один. Также мы старались разбивать прессинг нашего соперника за счет выхода в треугольники.

К сожалению, другие вещи не могу озвучить, поскольку это тайна и касается нашего анализа. Однако, возвращаясь именно к теме разбора соперника, я полностью доволен тем, какую работу выполняют мои аналитики, я им безмерно благодарен и очень доволен тем, какие результаты своего анализа они мне готовят по каждому противостоянию.

– Вас уже спрашивали о сборных, но интересно: в прошлый раз много ваших сборников в немного плохом настроении ехали в национальную команду, сейчас 7:1, ключевые игроки Шахтера снова отправились в сборную. Какие прогнозы и ожидания от матчей сборной Украины с Исландией и Францией?

– На самом деле, не столь важен счет матча, предшествующий играм национальной сборной, это может быть как поражение, так и победа, но могу заверить вас, как бывший игрок, что самое важное в карьере любого футболиста – национальная сборная.

И даже в самые тяжёлые моменты, которые могут встретиться на клубной арене, как тогда матч с ЛНЗ, я старался отправить ребят в расположение сборной с максимально позитивным настроем, насколько это позволяли обстоятельства.

Кстати, я тоже был на матче с Азербайджаном, а как вы знаете, турки и азербайджанцы – очень близкие нации, можно сказать, мы настоящие друзья, но несмотря на это я абсолютно искренне поддерживал национальную сборную Украины, чтобы поднять моральный дух ребят из Шахтера.

Поэтому, как я подчеркнул: клуб, конечно, играет очень важную роль в вашей карьере, но прежде всего мы защищаем флаг той страны, где родились. И я уверен, что у моих игроков достаточно таланта, чтобы достойно представлять как национальную команду, так и Шахтер на клубном уровне.

Я также считаю, что у украинской национальной команды очень талантливый тренер, а в последних матчах ребята продемонстрировали действительно бойцовские качества и преданность на поле за этот флаг и за эту страну. Так что мое сердце будет с Украиной в этих поединках.