Павел Василенко

Турецкий Галатасарай начал переговоры с 22-летним полузащитником английского Брентфорда и сборной Украины Егором Ярмолюком. Об этом сообщает Бурак Эрен.

По информации источника, чемпион Турции рассматривает украинского хавбека как усиление центра поля и намерен в ближайшее время попытаться оформить трансфер.

Сообщается, что клуб Ярмолюка не исключает продажу игрока в Галатасарай, но рассчитывает получить за него не менее 30 миллионов евро, а также процент от будущей перепродажи.

Ярмолюк в этом сезоне успел сыграть 42 матча за Брентфорд, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и один забитый мяч.

Контракт игрока с английским клубом рассчитан до конца июня 2031 года, а авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Украины в 30 миллионов евро.