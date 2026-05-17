Денис Седашов

В домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги Брентфорд сыграл вничью с Кристал Пэлас.

Гости открыли счет уже на 6-й минуте — пенальти реализовал Исмаила Сарр. Пчелы восстановили паритет перед самым перерывом усилиями Данго Уаттара. Во втором тайме Адам Вортон во второй раз вывел орлов вперед, однако в конце основного времени Уаттара оформил дубль и спас хозяев от поражения.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле первый тайм. Для хавбека этот поединок стал уже 42-м за клуб в текущем сезоне (в его активе 1 гол и 2 ассиста).

АПЛ. 37-й тур

Брентфорд – Кристал Пэлас – 2:2

Голы: Уаттара, 40, 88 – Сарр, 6, пен., Вортон, 52

После этого тура Брентфорд имеет 52 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Кристал Пэлас с 45 баллами остается на 15-й позиции.

