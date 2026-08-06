Павел Василенко

Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Серьезный интерес к 24-летнему форварду проявляет Трабзонспор, который планирует в ближайшее время начать официальные переговоры с каталонским клубом.

По информации Trabzonspor Haber 61, турецкий клуб продолжает активно работать на трансферном рынке и не собирается останавливаться после уже осуществленных подписаний.

Ранее Трабзонспор усилил состав украинским полузащитником Русланом Малиновским, а также египетским футболистом Мохамедом Салахом. Теперь одним из главных приоритетов клуба стал именно Ванат.

Сообщается, что в ближайшее время представители турецкого клуба свяжутся с руководством Жироны, чтобы сделать новое предложение по трансферу украинского форварда.

В прошлом сезоне Ванат досрочно завершил выступления из-за травмы. Повреждение он получил 6 апреля в домашнем матче 30-го тура Ла Лиги против Вильярреала (1:0), покинув поле уже на 12-й минуте. До конца чемпионата нападающий больше не играл.

Несмотря на это, украинец провел за Жирону 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда сборной Украины составляет 15 миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом действует до 30 июня 2030 года.