Сергей Стаднюк

Киевское Динамо не интересуется голкипером Фенербахче и сборной Хорватии Домиником Ливаковичем. Об этом в своем Facebook сообщил директор медийного департамента клуба Андрей Шахов-младший.

Динамо возлагает большие надежды на свой вратарский состав. Нещерет и Моргун – основная обойма голкиперов для клуба на этот сезон. Конкуренцию им составляют молодые Игнатенко и Суркис. Что касается новостей о переходе Ливаковича из Фенербахче – это неправда. На эту позицию клуб не ведет поисков. Андрей Шахов-младший

При главном тренере Жозе Моуринью Ливакович потерял место в старте Фенербахче. В новом сезоне хорват не выходил на поле. В прошлом сезоне 30-летний вратарь пропустил 22 мяча в аналогичном количестве матчей. На «ноль» отыграл в 9 из них. Также провел 10 игр на уровне еврокубков, пропустив 16 мячей.

Ранее Саленко сравнил требования Шовковского в Динамо и Скрипника в Заре.