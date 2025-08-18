В Динамо озвучили официальную позицию по трансферу полуфиналиста чемпионата мира
Ранее за киевлян играл финалист ЧМ-2018 из той же сборной
26 минут назад
Киевское Динамо не интересуется голкипером Фенербахче и сборной Хорватии Домиником Ливаковичем. Об этом в своем Facebook сообщил директор медийного департамента клуба Андрей Шахов-младший.
Динамо возлагает большие надежды на свой вратарский состав. Нещерет и Моргун – основная обойма голкиперов для клуба на этот сезон. Конкуренцию им составляют молодые Игнатенко и Суркис.
Что касается новостей о переходе Ливаковича из Фенербахче – это неправда. На эту позицию клуб не ведет поисков.
При главном тренере Жозе Моуринью Ливакович потерял место в старте Фенербахче. В новом сезоне хорват не выходил на поле. В прошлом сезоне 30-летний вратарь пропустил 22 мяча в аналогичном количестве матчей. На «ноль» отыграл в 9 из них. Также провел 10 игр на уровне еврокубков, пропустив 16 мячей.
