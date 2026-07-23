Павел Василенко

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла переживает тяжелую семейную трагедию. Его сестра Катерина умерла в больнице после нескольких дней борьбы за жизнь. Причиной смерти стали тяжелые травмы, полученные вследствие несчастного случая, произошедшего в её доме.

О трагической вести официально сообщила Федерация футбола Турции, которая выразила искренние соболезнования итальянскому специалисту и его семье. В заявлении отмечается, что Катерина Монтелла умерла в больнице, где находилась на лечении после бытовой травмы. Церемония прощания состоится в четверг неподалёку от Неаполя.

После сообщения о смерти Катерины слова поддержки в адрес наставника турецкой сборной поступили от многих представителей футбольного сообщества. Бывший клуб Монтеллы – Рома – опубликовал заявление с соболезнованиями своему экс-игроку и экс-тренеру. Аналогичное обращение сделал и Милан, который также поддержал итальянского специалиста в этот трудный период.

По сообщениям итальянских СМИ, 65-летняя женщина упала с лестницы и получила серьёзную травму головы. Её доставили в больницу в Ноле, а затем перевели в Сан-Джованни-Боско, где она позже умерла.