Павел Василенко

Бывший нападающий сборной Италии Игор Протти умер в возрасте 58 лет от рака. Новость подтвердила его семья в заявлении, которое также содержало прощальное обращение от самого игрока.

Напомним, что Протти в июне прошлого года объявил, что борется с раком, который с сентября распространился на его позвонки.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, семья поделилась последними словами бывшего нападающего.

«С огромной болью семья сообщает, что Игорь покинул нас. Он хотел оставить вас с этими словами, которыми мы делимся с вами в соответствии с его пожеланиями: «Это прекрасное путешествие, как и каждый матч, дошло до финального свистка»». Трудно подобрать слова, чтобы объяснить это, все, что я могу сделать, это поблагодарить мою большую и замечательную семью, которую я любил. Всем людям, которые любили меня и были рядом со мной, всем болельщикам команд, за которые я играл, за привязанность и любовь, которые они всегда мне проявляли, и которые были полностью взаимными. Надеюсь, это прощание, а не до свидания».

Протти играл за Ливорно, Бари, Мессину, Лацио, Наполи и другие итальянские клубы. Он вошел в историю Серии А, став единственным лучшим бомбардиром чемпионата, чья команда вылетела из элиты в том же сезоне.

Всего Протти провел 653 матча на профессиональном уровне, забив 246 голов и отдав 29 ассистов. Он завершил карьеру в 2005 году в Ливорно.